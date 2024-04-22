На «Уроке мужества» студенты Мурманского индустриального колледжа узнали о тонкостях специальной военной операции и о начале конфликта

Его провёл участник боевых действий на Донбассе.

Не по публикациям в интернете, а из первых уст. В Мурманском индустриальном колледже поговорили о причинах спецоперации.

Дмитрий Митин, координатор молодёжного крыла Народного фронта Мурманской области: «Сейчас проведём вместе с защитниками и участниками СВО, героями нашими, «Урок мужества». Они поделятся своим опытом в преодолении препятствий, жизненных сложностей, чтобы студенты ощутили, наверное, как преодолевать в жизни сложные ситуации. Они передадут опыт, который набрали на СВО».

Евгения Новикова уже можно назвать ветераном боевых действий на Донбассе, он начинал свой путь ещё в Славянске. В специальной военной операции он так же принимал участие. Теперь передаёт свой опыт в Заполярье.

Евгений Новиков, военнослужащий добровольческого подразделения «Барс-9», участник СВО: «Я родился в Донецке, куда уже с 2014 года приезжали добровольцы из Российской Федерации. После начала военной операции это стало и моим долгом, моей обязанностью».

Евгений часто выступает перед школьниками и студентами. Но от этого не перестает волноваться, ведь его задача – донести свою историю, очень ответственна и почётна.

Валерия Кравчук, куратор молодёжки Народного фронта в Мурманском индустриальном колледже: «Урок Мужества» – это очень нужная и полезна акция. В наше время, когда многие ребята боятся, что-то открыто говорить, а здесь мы с ними разговариваем. На таких уроках ребята учатся отстаивать свои убеждения».

Акция «Урок мужества», организованная Народным фронтом, ежегодная и проходит во всех регионах страны.