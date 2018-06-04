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День за днём с «Арктик-ТВ»04.06.18 19:30

На Варзуге продолжается работа по восстановлению стада сёмги

В посёлке Варзуга Терского района продолжается активная антибраконьерная работа на одноименной реке. Причиной этому послужило существенное снижение численности стада рыб лососевых пород. В причинах и решении проблемы разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В поисковой строке любого из браузеров  при запросе по слову  «Варзуга» сразу же всплывает огромное число разнообразных предложений, связанных с рыбалкой.  Река поражает многообразием  видов, есть здесь и настоящее сокровище севера – сёмга. Популяция последней, по словам ихтиологов, в настоящее время находится в крайне депрессивном состоянии. Как утверждают учёные, оптимальное число особей данного вида должно составлять от 15 до 20 тысяч, но с 2014 года ситуация значительно ухудшилась и популяция сократилась в разы. Для жителей Варзуги и региона в целом это катастрофа. Людмила Богданова, которую местные называют «баба Люда», живет в соседнем селе Кузомень всю свою жизнь. Она как никто знает о проблеме, связанной с рыбой в районе.

- Стало много браконьеров. Раньше мы не браконьерничали. У нас отец, если поедет на озеро на один день, привезёт щучек несколько окушков, нам на  недельку хватит, - вспоминает Людмила Богданова, жительница села Кузомень. -  А теперь рыбаки идут и по полтонны ловят, а может быть, ещё и больше. Теперь же всё на продажу.

Невысокая цена лицензии на рыбную ловлю не уменьшает числа желающих добыть сёмгу в обход закона. Заядлых браконьеров не останавливают ни крупные штрафы, ни даже уголовная ответственность. Но на практике, если человек был пойман впервые, то даже строгий выговор - мера действенная.

Ежегодно инспекция проводят до 50 рейдов, и почти каждая проверка заканчивается задержанием нарушителей. 

- Браконьерство, в основном, у нас проявляется на нерестовых местах. Если отсюда смотреть, то это где-то на 5 километров выше по течению реки, начинается границы особо охраняемой территории. Это Варзуговский государственный заказник регионального значения. Цель его – сохранение нерестилищ лосося и европейской жемчужницы, - поведал журналистам Валерий Иркашев, председатель правления Фонда биологического разнообразия Кольского полуострова «Мурманский лосось».

В прошлом году только Всемирный фонд защиты дикой природы выделил боле миллиона рублей на охрану сёмужьей популяции в Варзуге. На эти деньги закупили моторные лодки  и наняли помощников  из числа местных жителей.  Польза от принимаемых мер  уж есть, но, по заверениям экспертов, реальный эффект можно будет увидеть только спустя шесть лет. Именно столько составляет жизненный цикл сёмги. «Все превосходно понимают, что это долгосрочная инвестиция. Оценить это, конечно, сложно, но, тем не менее, мы все: и чиновники, и общественники, и люди, работающие на реке, понимаем, что реальные критерии – это то, что сёмги стало больше, - говорит Олег Суткайтис, президент Баренц-отделения WWF. – Придётся подождать, ничего не поделать, шесть лет – это минимум».

Что же касается неравнодушных жителей, то они помогают  контролерам добраться до мест нарушений, оказывают содействие в ловле браконьеров. Уже сейчас планируется создание центра общественной рыбоохраны. Именно на этой базе из привлеченных гражданских будут готовить государственных инспекторов. Также рыбозащитники рассматривают вопрос создания на территории Варзуги национального парка. Исходя  из опыта других регионов, это так же позволит улучшить  ситуацию.

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