На ВЭФ-2024 Президент России озвучил приоритеты развития Арктической зоны

Кампус мирового уровня в Мурманске, программа «Арктическая ипотека», финансирование развития опорных населённых пунктов и увеличение грузоперевозок по Севморпути. Это темы, которые в своём выступлении на Восточном экономическом форуме затронул Владимир Путин.

Президент России во время пленарного заседании Восточного экономического форума объявил, что в Мурманске появится кампус мирового уровня:

- В таких центрах будут созданы все условия для учёбы, работы, проживания студентов. Откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес-клубы. Будем также развивать и университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске, добавится такой же проект и в Мурманске.

Так, на территории Мурманского арктического университета будет создана современная инфраструктура для обучения и жизни студентов. В том числе научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежития и дополнительный аудиторный фонд. Университет расширит возможности приёма студентов до 11600 человек. Это рост почти в два раза.

На форуме глава государства затронул и ещё одну важную тему, связанную с Арктикой. Так, на реализацию мастер-планов будут выделены дополнительные средства.

- На эти цели уже выделено 30 млрд рублей – подчеркну, дополнительно. Предлагаю из утверждённого лимита таких кредитов на период с 2025-го по 2030 год целенаправленно выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов. То есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению, - сказал глава государства.

Напомним, ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области. В число опорных городов региона, где проживают более 70% северян, входит три агломерации: Мурманская, а также Кировско-Апатитская и Мончегорская.

Что касается Восточного форума, то глава государства также отметил, что в числе приоритетов – развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута – транспортного проекта национального масштаба. - Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счёт активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток, за счёт увеличения транзита. Масштабный план развития Северного морского пути развёрнут. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. Будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним. В том числе это позволит нарастить мощности Мурманского транспортного узла до 100 млн тонн, а в перспективе, конечно же, и выше, - отметил Владимир Путин.

Кроме того, Президент России Владимир Путин предложил сохранить 2% годовых по «Арктической ипотеке» для жителей Арктики и Дальнего Востока.