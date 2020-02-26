На Верхне-Туломскую ГЭС поступило новое оборудование

На Верхне-Туломскую ГЭС, самую большую гидроэлектростанцию Северо-Запада России, привезли новое рабочее колесо. Оно должно заменить старое, установленное на первом гидроагрегате.

Всего установок, вырабатывающих электроэнергию, на станции, расположенной под землей на глубине 50 метров, четыре. Поэтапная модернизация оборудования началась в 2018 году. Энергетики меняют роторы, камеры рабочих колес, валы турбин и другие элементы.

Первая электричество ГЭС начала давать в 1964 году, с тех пор её работа не прерывалась.