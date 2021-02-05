На Верхнеростинском шоссе стало светло

Опоры уличного освещения установили вплоть до выезда на Восточную объездную дорогу, известную в народе как «Ленинградка». Теперь передвигаться здесь будет намного комфортней и безопасней.

Дорога, ведущая с Верхнеростинского шоссе на «Ленинградку», оставалась последним выездом из города, на котором не было фонарей уличного освещения. Движение здесь оживлённое, обзор в темноте плохой и автомобили часто попадали в ДТП. Теперь всё поменялось.

Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь была очень тяжёлая дорожная обстановка. Я часто пользуюсь этим проездом, оживлённое движение здесь. Но сейчас я в восторге. Освещение хорошее, видимость хорошая. Ещё пожелания такие на будущее. Вереди есть перекрёсток, он очень сложный. Там бы светофор надо установить. А тут сейчас всё великолепно».

Работы заняли три года - затянул старый подрядчик. От него в итоге пришлось отказаться. Пришедшая на смену организация сделала всё на совесть. 82 опоры освещения новые и энергосберегающие, а, самое главное, яркие фонари. Теперь на этом участке уличной сети Мурманска будет светло как днём даже в полярную ночь.

Тем не менее, констатирует глава администрации Мурманска, в плане освещения города ещё есть над чем работать.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мурманск до сих пор остаётся недостаточно освещённым городом. Это касается и дворов, и улично-дорожной сети. Но мы над этим работаем. Вы видите, что мы каждый год стараемся делать въезды, проезды, освещаем новые лестницы, тротуары, а люди, с которыми я встречаюсь, мурманчане, конечно, обращают внимание на всё новые и новые объекты, которые требуют дополнительного освещения».

Работы по освещению дворов идут, в том числе и в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По нему не только ремонтируют придомовые территории, но и устанавливают новые опоры освещения там, где света критически не хватает.