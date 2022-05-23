На весёлые старты вышли юные жители ЗАТО Александровск: проползти, пробежать и преодолеть полосу препятствий

Для юных «бегунов» подготовили разные дистанции – для разных возрастных категорий. Познакомимся с участниками необычного соревнования поближе.

Малютка Есения сосредоточена… Увы, не на предстоящем забеге, а на мыслях о весёлых играх. Атмосфера на соревнованиях для юных спринтеров праздничная: шары, ростовые куклы, музыка и почти полдесятка таких же крох-спортсменов. Как здесь настроиться на марафон?

Татьяна Туранова, мама спринтера, г. Гаджиево: «Год и два. Ходим быстрее, чем ползаем».

Лучше всего у Ульяны, уверяет мама, в свои год с небольшим получается делать всё, что нельзя. Зато серьёзный подход к конкурсным забегам виднен сразу.

Алина Сидорова, мама спринтера, г. Гаджиево: «Мы тренируемся круглыми сутками и целый год».

Светлана мартьянова, координатор конкурса «Маленькие спринтеры», г. Гаджиево: «Самое главное, что это их первое мероприятие, за которое можно получит награду. Это важно для них. Главное, чтобы было хорошее настроение, потому что жёстких ограничений нет, главное, пройти дистанцию».

Проползти пару метров предстоит деткам до годика, малышам до двух лет – необходимо пройти это же расстояние, но туда и обратно. Самые старшие будут участвовать в семейном забеге: на этом этапе деткам и их родителям необходимо нырнуть в тоннель, пролезть кольцо и обежать препятствие.

Десятимесячные Клавдия и Святослав буквально растут вместе, дружат семьями, но сегодня ребята соперники.

А вот Вадим ни под одну возрастную категорию соревнований не подходит – ему уже почти три года. Но это вовсе не повод не дать солнечному малышу шанса на успех. Вместе с мамой особенный спортсмен под аплодисменты преодолевает дистанцию.

Ирина Леонович, мама спринтера, г. Гаджиево: «Всё, что делается для детей, это хорошо. А когда приглашаются особенные детки, то это вдвойне хорошо и приятно».

Конечно, награды приготовлены сегодня абсолютно для всех – первые дипломы и подарки.

С каждым годом участников становится больше, отмечают организаторы. Марафонцы в Гаджиево приезжают даже из соседних городов - Полярного и Снежногорска.