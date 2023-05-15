На весенний субботник на улицы Мурманска вышли сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал»

Они работали на нескольких участках города, проводив зачистку территорий.

Мурманский водоканал ежегодно принимает участие в весенних субботниках. Этот год не стал исключением. 160 сотрудников предприятия вышли на улицу с желанием облагородить город в преддверии лета.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы убираем не только свои территории, но и ещё территории, которые прилегают к нашим объектам. Например, на переулке Хибинском, на улице Полярной Дивизии, на улице Дзержинского, где мы сейчас с вами находимся. Для нашего коллектива это тоже некий праздник, потому что есть повод всем вместе в выходной день собрать и потрудиться на благо родного города».

В этом году коллектив на субботник выходит уже второй раз. Некоторые это делают семьями, например, Анастасия и её дочь Алиса, которые с энтузиазмом приняли участие в уборке.

Анастасия Дзюба, начальник отдела закупок и снабжения ГОУП «Мурманскводоканал»: «Утро субботы мы решили провести вместе на субботнике, который проходит на территории нашего административного здания. Я считаю, что здорово, что город и коллектив собираются вместе. И не только в рабочие моменты, когда необходимо решить производственные задачи, но и готовы трудотерапией, так сказать, заняться».

Алиса Дзюба, участница субботника: «Мне нравится наводить чистоту, чтобы в городе было уютно и чисто».

Конечно, без осознанности, говорят участники субботника, ничего бы не получилось. Важно понимать, зачем вы это делаете.

Татьяна Ловцова, участница субботника: «Считаю, что это очень важно для нашего общества – поддерживать чистоту. Берём с собой детей, учим подрастающее поколение заботиться о природе. Это нас объединяет и делает нас лучше».

Буквально на днях сотрудники мурманского водоканала вывезли несколько мешков мусора с одного из участков. Одна из главных задач таких акций – привлечь внимание горожан и вдохновить их на утилизацию мусора правильным образом.