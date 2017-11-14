На въезде в Апатиты установлен большой поклонный крест

Объект водрузили справа от дороги между старым постом ДПС и знаком города.

Крест установлен по инициативе апатитской десятки оленегорского казачьего хутора. Ими были предоставлены параметры креста, его высота, а также чертёж и смета разработок. Всё остальные затраты взяла на себя администрация Апатитов.

Изначально планировалось, что этот православный знак установят в другом месте – в районе так называемого бывшего «Урожая». Однако, оно вызвало много споров у горожан, было принято решение водрузить поклонный крест на въезде в город.

Следующий этап – его освящение. Ожидается, что этот обряд проведёт митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

- Так как раньше в городе были построены православные храмы, в частности, новый храм в старых Апатитах, а чтобы город как бы был в перекрестье: храмы по углам стоят, а завершающей точкой будет поклонный крест, - поясняет свою задумку Юлия Киселева, представитель апатитской казачьей десятки.