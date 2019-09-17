На воду спущен второй траулер, построенный по заказу группы рыболовецких компаний области

В Ленинградской области торжественно спущен на воду второй траулер, построенный по заказу группы рыболовецких компаний Мурманской области.

«Кастор», второе из четырех судов, строящихся по заказу Мурманских рыбопромышленников. Закладка двух судов – головного и первого серийного – состоялась в сентябре 2017 года. В апреле 2019 года был спущен на воду головной траулер «Андромеда», который сейчас готовится к досрочной сдаче заказчику. Суда проекта предназначены для ловли рыбы и обработки улова на борту. Они имеют неограниченный район плавания и рассчитаны на эксплуатацию в Южной и Северной Атлантике. Стоимость одного траулера около 3-х миллиардов рублей.