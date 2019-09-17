В Мурманской области отмечается снижение по платным услугам физической культуры и спортаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кафе из мусора и музыкальные инструменты из старой мебели – это наш пёстрый мир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.19 19:30

На воду спущен второй траулер, построенный по заказу группы рыболовецких компаний области

В Ленинградской области торжественно спущен на воду второй траулер, построенный по заказу группы рыболовецких компаний Мурманской области.

«Кастор», второе из четырех судов, строящихся по заказу Мурманских рыбопромышленников. Закладка двух судов – головного и первого серийного – состоялась в сентябре 2017 года. В апреле 2019 года был спущен на воду головной траулер «Андромеда», который сейчас готовится к досрочной сдаче заказчику. Суда проекта предназначены для ловли рыбы и обработки улова на борту. Они имеют неограниченный район плавания и рассчитаны на эксплуатацию в Южной и Северной Атлантике. Стоимость одного траулера около 3-х миллиардов рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга
17.09.19 13:58
Крупская 29, второй подъезд отопления нет
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Давид Осипович Вернер
17.09.19 12:16
Ого, сколько комментов! Зато все проголосовали за программы "Уютный город" и т.п., т.к. купились, обо городским властям мостить плиткой парки дешевле и нагляднее, чем ремонтировать дома горожан.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Людмила
17.09.19 09:42
Нет отопления на ул. Полухина д. 2.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:00«Вангелия». Художественный сериал, 6 серия (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиПочти 8% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 29 копеек, курс евро понизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуТеплоснабжающие организации Мурманской области закредитованы под максимально возможный лимит-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 187 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика