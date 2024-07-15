На военных полигонах в районе посёлка Спутник провели практические занятия по огневой подготовке

В них участвовали подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Занятия у морпехов, как говорят, поставлены на поток. Тренировки организуют под руководством опытных офицеров и инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции. Они делятся реальным опытом ведения боя.

Позывной «Тирас», командир стрелкового взвода: «Занятия на полигоне проводятся ежедневно со всеми военнослужащими, как по призыву, так и с военнослужащими, которые приходят добровольно и подписывают контракт с Вооружёнными Силами. Занятия проводим по опыту специальной военной операции и в различных условиях, которые могут там ожидать».

В этот раз инструкторы заняты одиночной подготовкой с военнослужащими, для того чтобы они овладели навыками обращения с различными видами вооружения, могли ориентироваться и скрытно перемещаться на поле боя

Немаловажная часть - занятия по тактической медицине, в ходе которых участники практикуют оказание первой медицинской помощи себе и товарищу при ранениях.

Артем Бугров, пулемётчик: «Всему научили инструктора. Очень хорошая подготовка всего проходит у нас. Со всего научились стрелять по мишеням, никаких проблем с этим нет».

Морские пехотинцы отработали ведение огня из ручных противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов, автоматов по мишеням.

Особое внимание уделялось психологической подготовке. Морпехи при выполнении стрельб действовали в одиночку и парами. Сопровождающие инструкторы создавали условия приближенные к боевой обстановке.

Виктор Трубников, стрелок: «Мы отрабатываем тактику и прицельную стрельбу. Тактика – это правильное передвижение, как правильно перезарядиться, чтобы с товарищами было всё связано, чтобы он тебя прикрывал, ты его прикрывал».

Данные тренировки учат военнослужащих тактически грамотно думать в бою, быстро и качественно ориентироваться на местности.