«На волне детства»: в Мурманске продолжается обновление игровых пространств по программе «На Севере – твой проект»

Площадку мурманского детского сада №50 не обновляли с 2008 года. Однако в прошлом году инициативные родители и педагоги подали заявку на конкурс «На Севере – твой проект». И теперь у маленьких воспитанников учреждения появились две новые игровые площадки и спортивный корт с футбольными воротами и баскетбольными кольцами.

Многие из малышей – это дети военнослужащих и моряков. Поэтому дизайн пространства «На волне детства» подобрали соответствующий. Лавочки, качели и горки выполнены в морской тематике. Маленькие корабли, мачты и штурвалы. Одним словом, всё для полета детской фантазии и весёлых игр на улице.

Анна Корж, заведующая детским садом №50 г. Мурманска: «Конечно, родители и дети очень рады. Кто приходит, говорит: «Просто круто, мы ждём, когда мы уже здесь будем играть и гулять».

Однако, обновленное детское пространство примечательно не только своим дизайном, но и функциональностью. Современная площадка имеет травмобезопасное покрытие и комплексы, оснащённые пандусами.

Детский сад №50 посещают 108 ребят с ограниченными возможностями здоровья и 29 – со статусом ребёнка-инвалида. Поэтому для комфортных и безопасных игр всех маленьких воспитанников установлено инклюзивное оборудование.

Вячеслав Репин, представитель подрядной организации: «Сюда можно заезжать на коляске и также пользоваться комплексами, как и всем».

В этом году немало детских и спортивных площадок обновили в Мурманске в соответствии с последними представлениями о безопасности и наполнении, в рамках инициированной губернатором программы «На Севере – твой проект».

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «В этом году десять городских проектов стали победителями. Семь из них – в сфере образования, и три – это инициативы жителей. Это будут спортивные площадки во дворах. Везде работы уже фактически завершены. Поэтому мы с радость 1 сентября встретим своих воспитанников для того, чтобы подарить им массу позитивного настроения».

Поучаствовать в обновлении своего двора может каждый мурманчанин. А выбрать проекты, которые будут реализованы в 2025 году по программе «На Севере – твой проект», можно будет уже 10 августа на портале «Наш Север».