На вооружении мотострелков Северного флота поступили новые комплексы разведки и управления противовоздушной обороной «Барнаул-Т»

Военнослужащие зенитного ракетного дивизиона заранее прошли переобучение, а теперь испытали технику в условиях Заполярья.

Команда: «К бою!». Экипаж нового комплекса разведки и управления противовоздушной обороной «Барнаул-Т» приводит устройство в рабочее положение. Анатолий Ескевич один из тех, кто специально учился для управления этой машиной. Начальник расчёта зенитно-ракетной батареи не скрывает чувств, когда рассказывает о современном комплексе.

Анатолий Ескевич, начальник расчёта зенитно-ракетной батареи отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота: «Я проходил переподготовку в Ейске. Нас учили работать на технике. Можем работать полноценно с боевыми машинами и командным пунктом».

«Барнаул-Т» обладает повышенной проходимостью, имеет собственные встроенные средства воздушной разведки. Новое оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке.

Александр Быченков, командир зенитно-ракетного дивизиона отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота: «С помощью радиолокационной станции, установленной на данной технике, обнаруживается цель, она отображается на экране командира, который распределяет её на боевые машины для дальнейшего уничтожения или сопровождения, в зависимости от ситуации».

Комплекс оснащён и специальным режимом тренировки, что поможет сымитировать и выполнить боевую задачу, обучить военнослужащих прямо на боевой технике. Чем сейчас и занимаются зенитчики Северного флота.