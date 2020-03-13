На Восточной объездной дороге в Мурманске произошла массовая авария

Столкнулись больше десятка машин. Сначала очевидцы сообщали о 18, позже полиция уточнила, что 13. Обошлось без погибших. Один пострадавший.

В ГИБДД пока не могут назвать его возраст и степень тяжести травм. В социальных сетях пишут, что столкнувшихся машин могло быть намного больше из-за плохой видимости, однако, водители автомобилей не побоялись выйти на дорогу и предупреждать едущие машины.

Причина аварии пока неизвестна, её предстоит выяснить специалистам.