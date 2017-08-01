На Всероссийские игры по хоккею с мячом ХК «Мурман» выйдет в обновлённом составе

Самая северная в мире команда, выступающая в Высшей лиге по хоккею с мячом, готовится открыть новый сезон.

Команда хоккейного клуба «Мурман» проводит первый предсезонный отбор. Тренерский состав особое внимание уделяет физподготовке и здоровью своих подопечных. Специально для этой цели пригласили специалиста по физической подготовке Владимира Глинского, который прежде работал с сильнейшими командами станы.

Стоит отметить, что на Всероссийские соревнования по хоккею с мячом клуб выйдет в обновленном составе. В команде поменялись игроки средней и атакующей линии. Среди них спортсмены из Нижнего Новгорода, Красноярска, Казани и других городов страны. А так же к нам присоединился Пётр Широков из города Хапаранда, Швеция.