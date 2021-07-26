День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.21 19:30
На всей территории Карелии сохраняется действие режима ЧС в лесах
В ближайшие три дня из-за жаркой погоды могут возникнуть новые пожары сообщают в «Авиалесоохране».
За последнюю неделю парашютисты-десантники, работники лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов лесных участков, пожарных формирований ликвидировали в Карелии 50 лесных пожаров, в том числе 26 труднодоступных. При этом за последнее время возникло 32 новых лесных пожара.
Для помощи наземным силам точечными сбросами воды на ряде пожаров работали вертолёты.
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