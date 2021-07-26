На всей территории Карелии сохраняется действие режима ЧС в лесах

В ближайшие три дня из-за жаркой погоды могут возникнуть новые пожары сообщают в «Авиалесоохране».

За последнюю неделю парашютисты-десантники, работники лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов лесных участков, пожарных формирований ликвидировали в Карелии 50 лесных пожаров, в том числе 26 труднодоступных. При этом за последнее время возникло 32 новых лесных пожара.

Для помощи наземным силам точечными сбросами воды на ряде пожаров работали вертолёты.