На встрече с трудовым коллективом АО «Мурманэнергосбыт» губернатор попросил присутствующих не стесняться

Андрей Чибис попросил участников встречи поднимать животрепещущие вопросы без оглядки на руководство предприятия и пообещал, что самые дельные предложения будут включены в проект на «На Севере – жить».

И такие предложения не заставили себя ждать.

Летние ремонты тепловых сетей и благоустройство территорий после их завершения - одна из самых резонансных тем в межотопительный период. Люди живо интересуются в соцсетях, когда уберут ограждения, засыпят ямы во дворах и разобьют газоны. Теплоэнергетики, в свою очередь, торопят подрядчиков исполнить контракт – ведь очевидно, что для озеленения или укладки асфальтового покрытия необходимо привлечь сторонние организации, которые сделают это профессионально.

А что, если не пытаться самим заниматься благоустройством, а делать компенсационные выплаты в муниципалитет, предложил на встрече с губернатором главный инженер «Мурманэнергосбыта» Юрий Мигачев.

Юрий Мигачев, заместитель генерального директора по производству АО «МЭС»: «Это даст муниципалитету дополнительный источник финансирования в бюджет для того, чтобы восстанавливать не только нарушенное благоустройство, а поменять где-то решения, например, сделать «народную тропу». Когда мы восстанавливали зону на Северном проезде, сразу после устройства газона и отсыпки грунта появилась такая тропа, возможно, там необходимо сделать лестницу или пешеходную дорожку».

Губернатор дал поручение взять вопрос с «народными тропами» на контроль, всё, что делает жизнь людей комфортной, заслуживает внимания.

А какой комфорт без горячей воды и тепла в домах северян. Поэтому ещё одна просьба из зала – не сбавлять набранный темп по замене тепловых сетей. В прошлом году - Мурманск, в этом – Североморск, ждёт с нетерпением своей очереди Кандалакша.

Михаил Проснев, директор филиала «Кандалакшская теплосеть» АО «МЭС»: «Всем нашим работникам молодым, которые приходят на котельные, я всегда говорю: «Вы поймите, даже если представить кошмарный случай - закрывается город, то мы уйдём последними». Надо вкладывать в сети, в котельные».

Производственные вопросы и личные, критика и слова благодарности – встреча с губернатором длилась почти два часа. Были в зале и те, кто оставил своё мнение при себе.

Вячеслав Шеломовский, начальник отдела информационных технологий АО «Мурманэнергосбыт»: «Получается, что публично спрашивать нечего. Всё, что надо было сделать, он дал добро, а мы сделали. Зачем публично выступать, работать надо!».

А лучшим работникам предприятия, пользуясь случаем, губернатор Андрей Чибис не преминул лично вручить награды и поблагодарить их за труд.