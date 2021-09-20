На выборы - всей семьёй, на выборы – из леса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с супругой принял участие в голосовании на участке№43, расположенном в здании мурманской гимназии №5. Глава региона отметил высокий уровень организации и активность избирателей Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Организовано всё с соблюдением всех мер безопасности: и с точки зрения правопорядка, и с точки зрения борьбы с ковидом. Голосование идёт полным ходом».

Врач онкодиспансера Роман Пономарёв на участок пришёл не один, а в сопровождении супруги и дочек, похожих друг на друга как две капли воды. Несколько бюллетеней сразу поместить в урну у девочки сразу не получилось, но в конце концов всё же удалось.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «Для меня выборы - это всегда воскресенье, когда на участок вся семья. Вот и я приучаю, что гражданский долг мы все должны выполнить, несмотря ни на что, вопреки всему».

В последний день голосования отдать гражданский долг пришёл на участок и кандидат от партии «Новые люди» Артём Марышев. По его словам, возможность проголосовать дистанционно, не выходя из дома, привлекательна, но только очное участие позволяет лично увидеть избирательный процесс.

Артем Марышев, директор АНО «Мурманконгресс»: «Очень здорово, что Мурманская область попала в то количество регионов, где у избирателей есть возможность проголосовать в режиме онлайн. Я считаю, что много людей, которые никогда не голосовали ранее, приняли решение участвовать в избирательном процессе».

Голосовать по старинке предпочел и Андрей Иванов. Экс-министр рыбного и сельского хозяйства подчеркнул, что применение новшества в виде трёхдневных выборов, вполне оправдано.

Андрей Иванов, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы: «Я считаю, что все формы хороши. Главное, чтобы все проголосовали. Три дня - это оптимальное решение, чтобы охватить как можно больше людей, потому что кто-то в пути, кто-то на рыбалке. Я сам, например, из леса приехал».

Первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко отдал голос на избирательном участке 23-й школы в Мурманске. Парламентарий уверен, что эти выборы особенные. Их главная черта – полипартийность.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Широкое представительство партий, кандидатов. Жители, на сколько я знаю, активно участвуют в выборах».

Закрылись участки для голосования в 20.00. Все, кто хотел проголосовать, смогли это сделать удаленно или в очном формате.