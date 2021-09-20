На выборы – в халате из больничной палаты

В Мурманской области завершились выборы. Впервые они проходили три дня. Отдать голос за кандидатов могли и те граждане, которые в силу различных причин находятся под наблюдением медиков. На временных избирательных участках, оборудованных в лечебных учреждениях, побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Три дня, которые определяют наше будущее. Впервые выборы так растянулись по времени из-за эпидемиологический ситуаций и необходимости избегать скоплений людей. Выборы в медучреждениях провели 19 сентября.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Сейчас мы находимся на улице Володарского, мы предоставим возможность голосоваться пациентам, которые находятся в «красной зоне», а сейчас будет голосование в чистых зонах, чтобы пациенты могли проголосовать».

Для членов избирательных комиссий такие выборы - непростое испытание. Работать приходится в масках и перчатках. На базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра к антиковидным мерам относятся серьёзно. Ведь здесь отдают голоса люди, у которых в основном ослаблен иммунитет.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Здесь пациенты голосуют и по ДЭГ, могут пройти в конференц-зал проголосовать, а к другим, у кого постельный режим, приходят с переносной урной, они могут проголосовать. Есть все возможности для волеизъявления».

Кто-то мог кинуть бюллетень в урну, не вставая с постели, те же, кому самочувствие позволяло, решили во что бы то не стало добраться до участка лично.

На избирательный участок идут в халатах, почти по-домашнему, голосуют будущие мамочки или только родившие женщины.

Александр Залесный, руководитель «Мурманского областного перинатального центра»: «Мамочки будут спускаться со своих отделений где-то после часа, после проведения врачебных процедур и обходов».

Всего здесь находятся около 90 пациенток, для них избирательный участок оборудован по всем правилам. Сразу и не скажешь, что это перинатальный центр.

Беременные - суеверны. Дают интервью с неохотой. Боятся, чтобы не сглазили будущих малышей. На вопрос, удобно ли голосовать в центре, отвечают утвердительно. Главный стимул поучаствовать в выборах - забота о будущем своих детей.