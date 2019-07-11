На выборы от КПРФ идут опытные политики и молодые активные партийцы

Члены регионального отделения партии КПРФ провели встречу с журналистами. Во время пресс-конференции коммунисты рассказали о своих планах на грядущие выборы и представили кандидатов в депутаты горсовета Мурманска. Выборы состоятся 8 сентября.

К выборам в городской Совет Мурманска готовятся 17 активных партийцев. И, несмотря на сложившийся стереотип, что коммунисты – это исключительно люди более старшего поколения, от регионального отделения партии КПРФ на выборы пойдёт и молодёжь. Главный редактор телеканала «Арктик-ТВ», ведущий программ, человек, давно и хорошо знакомый нашим телезрителям, - Артём Кузьмин стал одним из таких выдвиженцев.

«Работа с населением у нас началась давно и проблемы округа, в котором мы собираемся выдвигаться, нам уже известны, - отметил Артём Кузьмин, главный редактор телеканала «Арктик-ТВ». - Пути решения их мы тоже уже видим. Впереди у нас будет плодотворная работа».

Однопартийцы решение Артёма Кузьмина поддержали, опираясь на его активную гражданскую позицию и понимание проблем родного города, ведь работа журналиста, редактора, ведущего телепрограмм подразумевает общение с мурманчанами, активное участие в жизни и развитии Заполярья.

«Я очень горда и очень счастлива тем, что Артём Кузмин выдвигается со мной по одному округу, - отмечает Татьяна Ковалева, кандидат в депутаты Совета депутатов г. Мурманска. - Как я уже сказала, мой опыт и его молодость - мы будем дополнять друг друга».

КПРФ своих кандидатов выдвигает не только на выборы в горсовет. Опытный политик, депутат Мурманской областной Думы Михаил Антропов рассказал о своих планах принять участие в борьбе за пост губернатора. Парламентарий обозначил предвыборную программу, в которой особое внимание уделяется вопросам здравоохранения, в частности проблемам доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах области и повышению заработной платы медработникам.

«Удастся ли решить основные проблемы в рамках политического курса правительства в отношении всех регионов?», - задаёт вопрос Михаил Антропов, депутат Мурманской областной Думы, отвечая на него, что в партийной программе есть решение всех основных задач.

Напомним, выборы депутатов Мурманского горсовета пройдут 8 сентября. В этот же день состоятся выборы губернатора Мурманской области.