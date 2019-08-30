На выходных в Мурманске можно будет поесть мороженое и услышать Хор Турецкого

1 сентября, в центре столицы Заполярья на площади Пять Углов состоится сразу два значимых события. Традиционный вкусный праздник - «Мурманск - город сладкоежек», посвященный Дню знаний, начнётся в 11.30 со спортивных состязаний.

Организаторы обещают, что скучать никому не придётся. Всех гостей ждут сюрпризы, конкурсы, розыгрышами и, конечно же, вкусное мороженое.

«В канун первого учебного дня вы встретитесь на площади со своим одноклассниками и друзьями, а мы, взрослые, поможем организовать праздник», - рассказала Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

В этот же день Хор Турецкого поздравит мурманчан с Днём рождения Мурманского морского торгового порта. Для всех жителей Заполярной столицы подготовлена особая программа, в ней будут представлены классические композиции и популярные песни разных эпох.

«День рождения отмечает старейшее предприятие и подарком станет «Хор Турецкого», - говорит Ольга Дзюба, директор гимназии № 8. - Важно отметить, что торговый порт поддерживает городские проекты и в этот раз подарил горожанам незабываемый подарок».

Насладиться живым выступлением артистов сможет любой желающий – вход свободный. Начало концерта на площади Пять Углов в 18.00.

Организаторы обещают, что скучать никому не придётся. Всех гостей ждут сюрпризы, конкурсы, розыгрышами и, конечно же, вкусное мороженое.

«В канун первого учебного дня вы встретитесь на площади со своим одноклассниками и друзьями, а мы, взрослые, поможем организовать праздник», - рассказала Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

В этот же день Хор Турецкого поздравит мурманчан с Днём рождения Мурманского морского торгового порта. Для всех жителей Заполярной столицы подготовлена особая программа, в ней будут представлены классические композиции и популярные песни разных эпох.

«День рождения отмечает старейшее предприятие и подарком станет «Хор Турецкого», - говорит Ольга Дзюба, директор гимназии № 8. - Важно отметить, что торговый порт поддерживает городские проекты и в этот раз подарил горожанам незабываемый подарок».

Насладиться живым выступлением артистов сможет любой желающий – вход свободный. Начало концерта на площади Пять Углов в 18.00.