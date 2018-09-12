На выходных в Мурманской области проведут «Кросс нации» и «Зарницу»

В эти выходные все желающие смогут поучаствовать сразу в двух масштабных спортивных мероприятиях - во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» и военной игре «Зарница».

Насыщенной спортивной программой запомнятся эти выходные многим северянам. Для тех, кто предпочитает активно и с пользой для здоровья проводить свободное время, 15 сентября в 14 часов в Долине Уюта стартует «Кросс Нации». Это ежегодный забег, участие в котором по всей стране принимают сотни тысяч человек. В нашем регионе в программу так же включили стометровку для малышей и отдельную дистанцию для любителей северной «скандинавской» ходьбы.

- Это мероприятие действительно масштабное - и географически, и по количеству участников, - отмечает Наталья Марковина, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Особенно оно привлекательно для тех, кто не имеет хорошей физической подготовки, в нём могут принять участие абсолютно все желающие.

Регистрация участников уже началась. Чтобы стать одним из марафонцев, нужно предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний и документ удостоверяющий личность. Но те, кто не сможет их принести, всё равно смогут пробежать вместе со всеми.

- Все трассы, по которым будут двигаться наши спортсмены, уже подготовлены: проведена отсыпка лыжных трасс, проведён ремонт, кошение травы, - сообщил Владимир Лебедев, директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки».

С 15 по 17 сентября в Кильдинстрое для молодёжи будет организована военно-спортивная игра «Зарница», во время которой проведут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий и оказанию первой медицинской помощи.