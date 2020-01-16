«На вынос» больше не будут продавать

Сотрудники мурманской полиции проверили одну из точек общепита на Кольском проспекте, владельцы которой подозревались в торговле алкоголем, что называется «на вынос», то есть бутылками без вскрытия потребительской упаковки.

Кроме подтвердившегося факта продажи алкоголя, во время осмотра установлены несоответствия торговой точки требованиям, установленного ГОСТа. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Кроме того, копии материалов проверки направлены в Управление по лицензированию Мурманской области для приостановки действия лицензии.