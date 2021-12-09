На выручку инвалиду пришла прокуратура

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска отреагировала на обращение жителя областного центра с ограниченными возможностями здоровья. Инвалид неоднократно просил администрацию Мурманска установить пандус в его доме, но так и не получил желаемого результата.

Прокуратура установила, что ещё в 2019 году администрация разработала проектные решения, но оборудование так и не установила. Инвалид-колясочник до сих пор вынужден терпеть неудобства. В связи с этим, прокуратура направила в суд исковое заявление, которые было удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу.

Иван Бугайчук, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «Теперь администрация города Мурманска обязана в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, оборудовать у дома гражданина устройство для доступа с использованием коляски и иных средств».