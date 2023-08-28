На взлётной полосе! В Кировске соревновались в мастерстве машинисты погрузочно-доставочной машины

Это специальная техника, которая работает с горными породами на месторождениях, в том числе и в шахтах. Такие профессиональные соревнования на Северо-Западе организовали впервые.

Машинист ПДМ или погрузочно-доставочной машины – одна из базовых специальностей на предприятиях, которые ведут подземную разработку. Но в этот день конкурсантам не пришлось добывать руду. Хотя задания были не менее сложные. Состязания, а, по сути, первый в нашем регионе профессиональный чемпионат, провели на взлётной полосе старого аэродрома. Понаблюдать за происходящим смогли все желающие.

Андрей Абрашитов, директор КФ АО «Апатит»: «Уникальность конкурсу придаёт факт того, что участвуют пять предприятий. Ну, а нам, зрителям, желаю ярких эмоций, зрелищности, будем болеть за наших».

Погрузочно-доставочная машина – универсальная техника на подземном производстве. Но если в стесненных условиях горных выработок от машиниста требуется профессионализм, то здесь ещё и ювелирность.

Игорь Жуков, главный судья конкурса: «Задания придумывались инженерно-техническим составом и работниками - машинистами ПДМ. Они предлагали, мы садились, всё обсуждали, смотрели, высчитывали: как это всё возможно сделать, чтобы было не только зрелищно и интересно, но и машинистам доставляло это определенную сложность».

Четыре задания надо выполнить как можно быстрее и аккуратнее. Каждый недочёт чреват штрафными секундами. Пока один на дистанции, другие готовятся.

Максим Дубровский, машинист погрузочно-доставочной машины ООО «Горный цех»: «В горе у нас забой, порода, никого в твоей зоне не должно быть. А тут на тебя будут смотреть очень много людей».

Змейка задним ходом - самое простое. Куда сложнее с помощью ковша наполнить ёмкость жидкостью или попасть «пальцем» в тубус. Конкурсанты действуют по наитию, опираясь на опыт. Одна за другой вырастают и башни из шин. А вот с перекладиной дела обстоят сложнее. Но зрительской поддержки с лихвой хватает на каждого участника.

Побороться есть за что. Призёры получили денежные сертификаты на 50 и 100 тысяч рублей. А победитель, машинист Расвумчоррского рудника Максим Киршин, на 150 тысяч.

Максим Киршин, машинист погрузочно-доставочной машины Расвумчоррского рудника КФ АО «Апатит»: «Сложного ничего нет. Надо только ничего не бояться, верить в себя. Делайте своё дело, подходите к нему смело».

Эти яркие соревнования выросли из локальных конкурсов профмастерства, которые на предприятиях компании «ФосАгро», включая Кировский филиал, проводятся регулярно.

По словам организаторов, открытый конкурс в Хибинах может стать традиционным и, возможно, даже выйдет за пределы района.