На XV международном кинофестивале «Северный характер», который стартует в Мурманске 13 ноября, будет показано рекордное количество фильмов, снятых в области

Из 76 фильмов конкурсной программы девять сняты в Заполярье. В том числе четыре полнометражных фильма и два сериала.