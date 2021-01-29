На YouTube-платформе состоялась премьера клипа группы «Свидание» на стихи Осипа Мандельштама «Нежнее нежного…»

Снимали ролик в Сочи и Териберке. В произведении всего 16 коротких строчек, а сам трек длится более трёх минут.

Перед зрителем разворачивается история женщины, живущей на Крайнем Севере вместе со своим маленьким сыном - как визуализация самого произведения. Главную роль в клипе исполняет актриса Ирина Носова, известная по сериалу «Чики».

Ирина: «Там я оказалась совсем не в своей зоне комфорта, в холодном месте с сильным ветром. Но когда я в первый раз увидела северное сияние, я замерла. Я стояла и благодарила бога за возможность оказаться здесь. Место безумно красивое. Северное сияние, люди, запахи — там всё какое-то другое, даже птицы существовали в другом ритме».

Слова актрисы приводит портал «Норфильм». Клип «Нежнее нежного…» — часть специального проекта к 130-летию Осипа Мандельштама. Ролик опубликован на «Youtube». Там же каждую неделю появляются клипы всех остальных исполнителей, которые приняли участие в записи альбома.