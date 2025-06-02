На заднем дворе МАУ прячется необыкновенный цветник

Здесь будет сад, решили студенты и преподаватели МАУ много лет назад, разбив на заднем дворе кампуса цветник. Теперь каждое лето ребята высаживают здесь необычные растения и изучают их.

Задний дворик учебного корпуса МАУ на проспекте Ленина, 57 выглядит неприглядно. Но ежедневно в две смены студенты и преподаватели приходят сюда создавать красоту. Всё по доброй воле во благо общества, науки и всего прекрасного.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной работе МАУ: «В основном, принимают участие эковолонтёры, студенты естественно-технологического института под руководством кураторов, нашей Марии Меньшаковой. По желанию, конечно. Как можно созидать, если тебя заставили сюда прийти».

Студент второкурсник Михаил, который учится по направлению цифровой дизайн, педагогическое и художественное образование, недавно узнал про этот сад и сразу решил присоединиться к его созданию.

Михаил Давидюк-Мельник, студент МАУ: «Мне любовь к природе, физическому труду в детстве привили родители. Мы в основном выходцы из земли, у нас предки в основном крестьяне. И очень полезно иногда переключаться на физический труд, хоть я и человек умственного труда. Но жизненно необходимо отдохнуть и переключиться на физический труд, который тоже требует не меньшего ума, смекалки, усердия и воли».

В саду выращивают необычные растения. Есть компактные виды деревьев, нестандартные для Заполярья цветы: нарциссы, ботанические тюльпаны, примулы и подснежники. Ежегодно зреет белая земляника, у которой, как говорят, вкус ананаса.

Мария Меньшакова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг и сохранение природных экосистем Арктики» МАУ: «Мы выращиваем компактные формы, современные сорта самых разнообразных растений. Могут быть растения одного вида, но его сорта настолько отличаются друг от друга, что не верится, что это один вид. Мы, конечно, понимаем, что рискуем во многом, но в этом году решили увеличить ассортимент рододендронов. Это очень известные красивые растения. Их не зря называют королями сада. И учитывая, что много зимостойких сортов выведено, они себя хорошо показали. Мы решили посадить ещё шесть новых сортов».

Все это делается не только для красоты. В первую очередь ребята изучают эти растения, они будут приходить на экскурсии, наблюдать за их цветением. Кстати, субботники здесь длятся всё лето.