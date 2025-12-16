Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
На заключительном в этом году заседании Совета депутатов Мурманска депутаты единогласно утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период

Они также рассмотрели ключевые вопросы развития областного центра.

Главным вопросом заседания стал проект бюджета города Мурманска на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Перед утверждением он прошёл этап публичных слушаний и был детально рассмотрен на трёх заседаниях постоянной комиссии.

Депутаты закрепили ключевые параметры: доходы в будущем году составят 23,5 млрд рублей, расходы – 24 млрд 800 миллионов рублей. Но дефицит не превышает пределов, установленных Бюджетным кодексом.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Если сравнивать новый бюджет, то он на 9 процентов больше, чем был в уходящем году. Стартовать есть откуда, а мероприятия, которые планируется сделать, действительно будут реализованы. Будет нелегко, но город будет жить и все вопросы будут решаться».

Как подчеркнули депутаты в ходе обсуждения этого вопроса, приоритетом бюджета остаётся социальная направленность. Средства направят на реализацию программ поддержки населения, развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий мурманчан.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «По социальному блоку, например, на образование планируется направить 12 с лишним млрд рублей, на культуру - почти 16 млрд. Цифры достаточные, чтобы провести все работы».

Кроме бюджета депутаты утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на три года, который призван повысить эффективность управления активами и привлечь инвестиции. Также были скорректированы правила использования городских лесов и обновлены нормы оплаты труда лиц, замещающих муниципальных служащих.

