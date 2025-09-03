На западном берегу Кольского залива чистая вода пришла в Междуречье

В рамках плана «На Севере – жить» специалисты «Мурманскводоканала» продолжают подключение жилых районов к централизованной системе водоснабжения.

Для жителей западного берега Кольского залива из Абрам-Мыса, Дровяного, Минькино, Мишуково и Междуречья проблемы с качеством воды были давней и наболевшей темой. Здесь сетовали и на цвет, и на её вкус, боялись купать в ней детей и готовить еду.

Татьяна Кущ, жительница Междуречья: «У меня собачка, я даже для неё кипятила воду, потому что как-то страшновато было».

Наталья Олексунь, жительница Междуречья: «Сканистрами, ходили, брали воду из родника, чтобы обед приготовить: суп, борщ. Потому что была очень плохая вода: и с запахом, и жёлтая».

Надо отметить, что место родника выглядит хорошо, оно оборудовано, но стоит представить путь по такому спуску и подъёму с полными канистрами воды в ливень или снегопад, то картина сразу меняется.

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Вот так, пройдя длинную и достаточно крутую лестницу, можно добраться до родника, где местные жители много лет набирали чистую воду».

Долгожданная реконструкция сетей водоснабжения западного берега Кольского залива началась в 2021 году. Было решено подключить населённые пункты к централизованной системе водоснабжения Мурманска напрямую из рек Кола и Тулома. Работа шла и продолжает идти поэтапно.

Весной началось подключение микрорайонов Мурманска: 1 апреля чистую воду дали в Дровяном, 9 июня – в Абрам-Мыс.

Александр Лихолат, глава Кольского района: «Появилась чистая и качественная вода. Ранее у нас была проведена такая же работа, мы получили чистую воду в Туломе, в июне «Мурманскводоканал» провёл работу по подключению Минькино. И сегодня работа выполнена по Междуречью».

Конечно, чтобы запитать чистой водой отдалённые районы, инженерам пришлось приложить немало усилий. В основном сложность была связана с прокладкой труб. Два участка трубопровода проходят по дну Кольского залива и реки Кола. Однако современные материалы и технологии позволяют преодолевать такие преграды. Трубы новой ветки системы водоснабжения выполнены из полиэтилена низкого давления – это крепкий и долговечный материал, который не боится деформации и коррозии. Общая протяжённость магистралей составила примерно 45 километров, включая дополнительные ветки. Также не стоит забывать, что западный берег залива – это ещё и место базирования важных стратегических объектов, которым тоже необходима чистая воде.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «В рамках технологического присоединения была проложена 315 труба до торгового порта «Лавна» - угольный терминал, который находится чуть дальше. Они тоже сейчас с водой, они берут воду, как и положено, для обеспечения своей деятельности».

Не менее важным стало обеспечение чистой водой детских учреждений. Население того же Междуречья составляет 1000 человек. В школе и в детском саду хватает воспитанников. Раньше для их комфорта приходилось также запасаться водой с родника.

Ирина Корешкова, глава сельского поселения Междуречье Кольского района: «У нас есть родники, цистерны привозили воду. Я сама работала в этом детском саду раньше заведующей и не понаслышке знаю, какого качества была вода. И когда приезжали специалисты СЭС, то все переживали, начиная от кухни до младших воспитателей. И дети, например, у меня есть дочка, а когда ты ребёнка в ванной купаешь, то смотришь, что вода жёлтая. И сейчас, когда ты обращаешь внимание, наливаешь воду, а она прозрачная. И многие жители заметили».

Сейчас маленькие воспитанники могут спокойно не то умываться, но и пить воду из крана в родном детском саду. За качеством и безопасностью холодной воды строго следят специалисты Центральной производственной аналитической лаборатории водоканала.

Екатерина Воронцова, начальник Центральной производственной аналитической лаборатории ГОУП «Мурманскводоканал»: «Вода полностью соответствует … Лабораторные исследования по качеству воды ведутся регулярно».

Заборы воды делают для химического и микробиологического анализа. Перед последним обязателен обжиг сантехники, чтобы исключить попадания микробов, которые могут быть на кране, а не в самой воде. Сам процесс выглядит очень интересно, а главное, что за ним стоит безопасность детей. Результаты химического анализа сообщаются в тот же день, а вот для микробиологического придётся подождать до 3-х суток.

Важным показателем качества воды стало и мнение местных жителей.

Татьяна Кущ, жительница Междуречья: «Девчонки вчера на работе сидели, я в школе работаю. Они говорят, что сейчас не будем ходить за водой. Зачем, если она чистенькая, всё очень хорошо. Спасибо большое».

В новой системе водоснабжения пусконаладочные работы продолжаются, промываются новые участки трубопровода и ведётся непрерывный мониторинг качества. Следующим населённым пунктом, который получит чистую воду станет Мишуково.