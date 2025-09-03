7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.25 19:30

На западном берегу Кольского залива чистая вода пришла в Междуречье

В рамках плана «На Севере – жить» специалисты «Мурманскводоканала» продолжают подключение жилых районов к централизованной системе водоснабжения.

Для жителей западного берега Кольского залива из Абрам-Мыса, Дровяного, Минькино, Мишуково и Междуречья проблемы с качеством воды были давней и наболевшей темой. Здесь сетовали и на цвет, и на её вкус, боялись купать в ней детей и готовить еду.

Татьяна Кущ, жительница Междуречья: «У меня собачка, я даже для неё кипятила воду, потому что как-то страшновато было».

Наталья Олексунь, жительница Междуречья: «Сканистрами, ходили, брали воду из родника, чтобы обед приготовить: суп, борщ. Потому что была очень плохая вода: и с запахом, и жёлтая».

Надо отметить, что место родника выглядит хорошо, оно оборудовано, но стоит представить путь по такому спуску и подъёму с полными канистрами воды в ливень или снегопад, то картина сразу меняется.  

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Вот так, пройдя длинную и достаточно крутую лестницу, можно добраться до родника, где местные жители много лет набирали чистую воду».

Долгожданная реконструкция сетей водоснабжения западного берега Кольского залива началась в 2021 году. Было решено подключить населённые пункты к централизованной системе водоснабжения Мурманска напрямую из рек Кола и Тулома. Работа шла и продолжает идти поэтапно.

Весной началось подключение микрорайонов Мурманска: 1 апреля чистую воду дали в Дровяном, 9 июня – в Абрам-Мыс.

Александр Лихолат, глава Кольского района: «Появилась чистая и качественная вода. Ранее у нас была проведена такая же работа, мы получили чистую воду в Туломе, в июне «Мурманскводоканал» провёл работу по подключению Минькино. И сегодня работа выполнена по Междуречью».

Конечно, чтобы запитать чистой водой отдалённые районы, инженерам пришлось приложить немало усилий. В основном сложность была связана с прокладкой труб. Два участка трубопровода проходят по дну Кольского залива и реки Кола. Однако современные материалы и технологии позволяют преодолевать такие преграды. Трубы новой ветки системы водоснабжения выполнены из полиэтилена низкого давления – это крепкий и долговечный материал, который не боится деформации и коррозии. Общая протяжённость магистралей составила примерно 45 километров, включая дополнительные ветки. Также не стоит забывать, что западный берег залива – это ещё и место базирования важных стратегических объектов, которым тоже необходима чистая воде.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «В рамках технологического присоединения была проложена 315 труба до торгового порта «Лавна» - угольный терминал, который находится чуть дальше. Они тоже сейчас с водой, они берут воду, как и положено, для обеспечения своей деятельности».

Не менее важным стало обеспечение чистой водой детских учреждений. Население того же Междуречья составляет 1000 человек. В школе и в детском саду хватает воспитанников. Раньше для их комфорта приходилось также запасаться водой с родника. 

Ирина Корешкова, глава сельского поселения Междуречье Кольского района: «У нас есть родники, цистерны привозили воду. Я сама работала в этом детском саду раньше заведующей и не понаслышке знаю, какого качества была вода. И когда приезжали специалисты СЭС, то все переживали, начиная от кухни до младших воспитателей. И дети, например, у меня есть дочка, а когда ты ребёнка в ванной купаешь, то смотришь, что вода жёлтая. И сейчас, когда ты обращаешь внимание, наливаешь воду, а она прозрачная. И многие жители заметили».

Сейчас маленькие воспитанники могут спокойно не то умываться, но и пить воду из крана в родном детском саду. За качеством и безопасностью холодной воды строго следят специалисты Центральной производственной аналитической лаборатории водоканала.

Екатерина Воронцова, начальник Центральной производственной аналитической лаборатории ГОУП «Мурманскводоканал»: «Вода полностью соответствует … Лабораторные исследования по качеству воды ведутся регулярно».

Заборы воды делают для химического и микробиологического анализа. Перед последним обязателен обжиг сантехники, чтобы исключить попадания микробов, которые могут быть на кране, а не в самой воде. Сам процесс выглядит очень интересно, а главное, что за ним стоит безопасность детей. Результаты химического анализа сообщаются в тот же день, а вот для микробиологического придётся подождать до 3-х суток.

Важным показателем качества воды стало и мнение местных жителей.

Татьяна Кущ, жительница Междуречья: «Девчонки вчера на работе сидели, я в школе работаю. Они говорят, что сейчас не будем ходить за водой. Зачем, если она чистенькая, всё очень хорошо. Спасибо большое».

В новой системе водоснабжения пусконаладочные работы продолжаются, промываются новые участки трубопровода и ведётся непрерывный мониторинг качества. Следующим населённым пунктом, который получит чистую воду станет Мишуково.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Дикая Россия. Страна, которой ты не видел». Познавательная программа (6+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу! Для кото-то радость, для кого-то стресс-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные противоаварийные тренировки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»