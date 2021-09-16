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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.21 19:30

На западном берегу Кольского залива началось строительство порта «Лавна»

Ход работ проверил глава региона Андрей Чибис.

В период пиковой нагрузки на стройке будут задействованы до 1000 человек. Плановая численность персонала будущего предприятия 665 человек.

На встречу с главой региона на место будущего порта «Лавна» прибежала лиса, гостья немного лукаво смотрит на то, как рабочие возводят бытовки, но близко не подходит, хотя людей здесь пока немного, основные этапы строительства ещё впереди.

Порт «Лавна» - часть Мурманского транспортного узла. Сюда с другой стороны залива протянется железная дорога. Одним из основных грузов, с которым будет работать стивидорное предприятие, – уголь. Ранее сообщали о перевалке 18 миллионов тонн твердого топлива в год. Чуть позже появилась информации о том, что портовики будут заниматься и генеральными грузами для Арктики и минеральными удобрениями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня мы видим практический этап реализации этого проекта в виде запуска строительства самого порта. Это не единственный порт на западном берегу. Мы в ближайшее время ожидаем запуск порта «Тулома» - терминала «Тулома» для перевалки минеральных удобрений. Сам порт «Лавна» сейчас работает над соответствующим мастер-планом для того, чтобы стать портом универсальным, а не только угольным».

Порт «Лавна», по словам специалистов, позволит привлечь в Мурманскую область немалые инвестиции и, самое главное, создаст задел на будущее развитие транспортного узла. Уже в 2023 году порт должен начать свою работу.

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