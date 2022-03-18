На западном берегу Кольского залива возводится портовый терминал с закрытой перевалкой угля

В рамках рабочей поездки в Мурманск большую стройку посетил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, его сопровождал губернатор региона.

Скалы, техника и сваи – первые слова, приходящие на ум при виде строящегося терминала. Универсальный порт «Лавна» - важная часть программы развития Мурманского транспортного узла. Проект курируется на высоком уровне и имеет общероссийское значение. После его реализации планируется увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Проект двигается по плану, до конца 2023 года рассчитываем, что объект будет введён. Это важнейший объект, он точно попадает в одну из ключевых ролей Мурманской области для экономики Российской Федерации, как ключевого транспортного узла на Северном морском пути, ключевого северного транспортного узла, который будет позволять более эффективно экспортировать грузы из глубины России, сибирские грузы».

Строительство порта «Лавна» прервалось во время пандемии, однако, работы возобновили в сентябре прошлого года. Как отметил глава региона Андрей Чибис, создание столь мощного хаба предусматривает прокладку новых путей - к терминалу будет идти отдельная железнодорожная ветка.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас он важен, потому что это якорный порт для всего Мурманского транспортного узла. Сейчас ведутся работы по допроектированию железнодорожного моста. Мы рассчитываем, что в этом году продолжится строительство железнодорожной ветки. И появление этого порта, новой железной дороги на западный берег Кольского залива даёт гигантские возможности с точки зрения такого, логистического хаба. Для нас это важнейший, один из важнейших проектов».

Проект «Лавна» привлечёт в регион новые средства и инвестиции, а также позволит создать 10 тысяч рабочих мест, что потенциально увеличит благосостояние северян.

Помимо терминала федеральный министр и губернатор посетили территорию будущего комплекса «Новый Мурманск». На территории старого судоремонтного завода планируют создать большое арт-пространство. Примером может послужить санкт-петербургская «Новая Голландии». Как отметили эксперты, такая точка притяжения увеличит поток туристов.

По словам министра, развитие Мурманска, а особенно туристической сферы, - это одна из важнейших текущих задач.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Мурманск и Териберка - это уже популярнейшие места, подразумевают создание такого центра. Здесь намоленое место, причалы, старые, промышленные сооружения, которые могут зажить новой жизнью, могут задышать по-новому, они обладают сильной харизмой».

Начало строительства комплекса намечено на 2023 год, на сегодняшний день здание завода больше напоминает музей, посвящённый концу 80-х началу 90-х. По мнению представителей администрации региона, «Новый Мурманск» будет принимать до 10 тысяч человек ежедневно, включая туристов.