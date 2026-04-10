На заседании архитектурно-градостроительного совета обсудили концепции архитектурного облика Мурманска и Териберки

Эти населенные пункты теперь получат чёткие регламенты для сохранения исторического и природного ландшафта.

Чтобы сформировать объёмно-пространственные решения при застройке, важным критерием является расположение объекта в городе. Новые требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) позволят предъявлять правила к внешнему виду и параметрам возводимых зданий. Это изменение уже внесено в Градостроительный кодекс и закреплено постановлением правительства России.

АГО уже разработаны для Мурманска – столицы нашего региона и всей русской Арктики, а также популярного у туристов села Териберка.

Оксана Веселкова, заместитель директора – начальник управления территориального развития АНО «Центр городского развития Мурманской области»: «Териберка – уникальное поселение».

Проекты требований АГО регулируют шесть ключевых компонентов визуального облика капитального строительства: стилистику, объёмно-пространственные характеристики, отделочные и строительные материалы, цветовые решения, подсветку фасадов и технические конструкции на них. Из актуальных возможных построек для обсуждения на заседании выбрали проект делового центра на пересечении улиц Буркова и Книповича.

Дарья Тимонькина, главный инженер проекта ООО «СЕВЕР-ПРОЕКТ»: «Отличительной особенностью этого района – наличие естественных уступов».

Профессиональное сообщество архсовета изучило концепцию и у экспертов возникло много вопросов к будущему пространству. Теперь проектировщикам необходимо доработать проект.

По этому же принципу работы будут согласовываться все планируемые постройки в нашем городе.

На заседании архитектурно-градостроительного совета также стало известно, что благоустройство площади морского вокзала в Мурманске станет продолжением масштабного преображения исторического центра. Проект набережной свяжет благоустроенные площади самого вокзала и музея торгового порта в новый культурный центр, который соседствует с модернизируемым промышленным кластером судоремонтного завода.