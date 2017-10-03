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День за днём с «Арктик-ТВ»03.10.17 15:14

На заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» обсудили вопросы капитального ремонта и обеспечения медицинскими кадрами

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Перед началом заседания участники почтили минутой молчания память Александра Павловича Абрамова, руководившего Ассоциацией на протяжении ряда лет.

Марина Ковтун обратила внимание глав муниципалитетов, что принято решение о продолжении в 2018 году реализации проекта поддержки местных инициатив. Прием заявок на участие в проекте будет проходить с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года – таким образом, у муниципалитетов есть два месяца на отбор проектов, возможность провести все нормативные процедуры до начала летнего периода и вовремя приступить непосредственно к работам.

«Практика этого года показала, что наши земляки-северяне активно откликаются на подобные инициативы, и там, где общение власти с населением выстроено, проект поддержки местных инициатив работает и дает прекрасные результаты. Надеюсь на активную позицию всех муниципалитетов», – подчеркнула Марина Ковтун.

На заседании заместитель главы администрации Кировска Дмитрий Петин поделился практическим опытом исполнения муниципалитетом функции заказчика при определении подрядчика по проведению капремонта многоквартирных домов. Как пояснил Дмитрий Петин, своими силами ремонты производятся быстрее и качественнее. До конца года капремонт кровли будет завершен на семи домах, ремонтируются фасады. Однако в одном доме местная администрация не смогла произвести капремонт систем электроснабжения из-за пробелов в нормативных документах. Для урегулирования подобных вопросов Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области разработало проект Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

На прошлом заседании Ассоциации обсуждался вопрос обеспечения медицинскими кадрами. Об итогах деятельности рабочей группы по этому вопросу доложил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Как сообщил глава ведомства, сегодня дефицит кадров в регионе составляет 347 врачей. Валерий Перетрухин отметил, что с 2017 года прекращена подготовка врачей по программам интернатуры, то есть уже в следующем году на работу в медорганизации будут трудоустраиваться только те врачи, которых может привлечь не только возможность получить необходимый профессиональный опыт, но и меры социальной поддержки. В регионе предусмотрены такие меры – например, ежемесячные стипендии обучающимся в ординатуре, принято решение об увеличении размера единовременных денежных выплат врачам и фельдшерам до 500 и 300 тыс. рублей соответственно, об установлении ежеквартальных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Министр подчеркнул, что в настоящее время отсутствуют возможности предоставить субсидии муниципальным образованиям на покупку служебного жилья, и этот вопрос надо прорабатывать на местном уровне.

Также на заседании был выбран новый председатель Ассоциации. Им стал глава Полярных Зорь Максим Пухов.

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