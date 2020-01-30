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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.20 19:30

На заседании горсовета говорили о планах на новый год и о коррупции

В областном центре состоялось плановое заседание городского Совета депутатов. Народные избранники говорили о внесении изменений в законы, планах на будущее и недопустимости коррупции.

На повестке восьмого заседания городского Совета депутатов Мурманска  шесть вопросов. В их числе, внесение изменений в подзаконные акты и план работы Совета на 2020 год.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Совет - целая ветвь власти, представительной власти без системной работы не может по определению. Это план, причём годовой, есть ещё планы по месяцам, сегодня мы будем его рассматривать. Понятно, что это не Конституция, в него можно будет вносить поправки».

Последние несколько лет депутаты всех уровней власти обязаны предоставлять сведения о своих доходах. Для народных избранников эта процедура обязательна и безоговорочная. Посмотреть данные о недвижимости и размерах зарплаты может любой пользователь Сети. Информация носит открытый характер и публикуется на инертен-ресурсах госорганов. Депутаты горсовет не исключение.

Глава города отметил, что проверять документы будут тщательно и не допустят обмана и коррупции.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Конечно, к ним не должно быть никаких подозрений по поводу, так скажем, коррупционной составляющей, поэтому два вопроса сегодня будут посвящены работе комиссии, которая следит за этими событиями, в том числе о тех наказаниях, которые может понести депутат, если он допускает неточности».

Андрей Сысоев также отметил, что опыт, когда депутата лишали полномочий из-за незадекларированного дохода, уже был.

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