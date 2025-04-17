На заседании Мурманской областной Думы заслушали отчёты уполномоченного по правам ребёнка и председателя КСП

Сегодня депутаты Мурманской областной Думы собрались на очередном заседании. В повестке дня 26 вопросов, касающихся жизни северян и развития региона. Каждый из них был внимательно изложен и обсуждён в ходе обсуждения.

Большинство рассмотренных на заседании областной Думы вопросов касались приведения региональных законов в соответствие с федеральными. В первую очередь, в социальной сфере. Один из них затрагивал тему предоставления адресной помощи. Теперь вместо привычных 10 рабочих дней рассмотрения, срок сокращён до 5. Второй законопроект касался изменений в сфере социальной защиты.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В соответствии с федеральными изменениями мы вносим понимание для конкретной категории лиц, которым назначается адресная государственная социальная поддержка. В частности, не считается безработным студент, который обучается по очной форме. И когда семья подает заявление на предоставление мер социальной поддержки, то она может рассчитывать, как семья без учёта дохода студента, так и отдельно. Студент может подать заявление на адресную помощь».

Также внесены изменения в закон об инвалидах. Впервые в нём четко прописано понимание индивидуальной программы реабилитации.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Появилось новое понимание. Есть сопровождаемое проживание инвалида, сопровождаемая занятость. Мы понимаем, что самое главное, в части реабилитации человека и социализации – возможность чувствовать себя полноценным гражданином общества. Трудоустройство, получение доступа ко всем услугам, чтобы человек чувствовал себя абсолютно комфортно. И чтобы люди, у которых программа индивидуальной реабилитации, доходили до учреждений и структур, которые готовы с ними работать».

Кроме того, в Мурманской области продлён срок действия материнского капитала до 2030 года. А ещё поддержанные накануне на профильном комитете изменения об исключении части доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, для признания малоимущими или нуждающимися в жилье, были выдвинуты сегодня на заседании Думы.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «Доходы, такие как по материнскому сертификату, единовременные выплаты военнослужащим, иные социальные выплаты. Целый ряд выплат, которые семьи или одиноко проживающие получают единовременно. Я думаю, это большое подспорье для людей, которые ожидают муниципального жилья».

Во время заседания помимо законопроектов парламентарии рассмотрели два важных отчёта.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Первый отчёт уполномоченного по правам ребёнка. Его нам доведёт омбудсмен. И я думаю, что эти вопросы крайне важны, потому что я был на заседании правительства в апреле, вопросы есть, которые касаются и работы депутатов. Мы всегда очень внимательно их изучаем. А что же надо сказать, чтобы наши дети были в безопасности, в семьях и так далее. Вопрос серьёзный и мы поговорим, какая помощь депутатов нужна в округах, они везде работают».

Второй отчёт представлен председателем Контрольно-счётной палаты Мурманской области по итогам деятельности за прошлый год. Он необходим, чтобы начать строить план бюджета на новый период. Исходя из отчёта, в 2024 году специалисты палаты провели 78 контрольных мероприятий и проверили 155 объектов. Это немало, ведь сотрудникам органа также переданы полномочия части муниципальных образований в рамках внешнего контроля.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Нужно поблагодарить специалистов КСП за то, что оказывают большую помощь муниципальным образованиям, несмотря на то что там есть свои контрольные органы. Тем не менее, они периодически их собирают, оказывают методическую помощь. И такие мероприятия, которые проводит КСП, с одной стороны, можно сказать, что они надзорный орган - их цель выявить какие-то нарушения, но на самом деле, это помощь. И учреждениям бюджетным, которые исполняют бюджет и тратят бюджетные средства и муниципальным образованиям в процессе работы, чтобы не допускать нарушения бюджетного законодательства. Естественно, чтобы все бюджетные средства были истрачены целевым назначением».

Отметим, что план Контрольно-счётной палаты региона ежегодно формируется с учётом предложений депутатов Мурманской областной Думы.