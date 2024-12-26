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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.24 19:30

На заседании правительства Мурманской области утверждён стратегический план развития региона «На Севере – жить» до 2030 года

Реновация рыбного порта, развитие судоремонта и судостроения, перенос перевалки угля на западный берег Кольского залива и газификация. На заседании правительства Мурманской области утверждён стратегический план развития региона «На Севере – жить» до 2030 года.

Ключевой темой последнего в этом году заседания правительства региона стало утверждение стратегического плана развития области. Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис напомнил о успехах за минувшие пять лет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2019 года у нас практически в семь раз замедлились темпы снижения численности населения. В значительной степени это связано с ростом экономики. В реализацию инвестпроектов в регионе фактически вложен 1 трлн 200 млрд рублей, создано более 8,5 тысячи постоянных рабочих мест».

Губернатор также подчеркнул, что за пять лет в регионе построено либо капитально отремонтировано более 200 соцобъектов, каждая седьмая школа, построен корпус начальной школы на 250 мест в Печенге и лицей №1 - в Североморске, также завершается строительство школы на 500 мест на Советской улице в Мурманске. Во всех школах региона преобразованы пространства в рамках программы «Арктическая школа», а по региональному проекту во всех школах области заменено более 12,5 тысячи окон на пластиковые».

Большое внимание в предыдущие годы было уделено благоустройству населённых пунктов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы за пять лет обновили треть всех дворовых территорий. С 2019 года установлено более 400 детских игровых и спортивных комплексов, благоустройство ведётся на территории всего нашего региона. Обновлено 150 общественных пространств. Мы видим по обратной связи от людей, по опросам то, как люди это видят и ценят».

Социальная сфера также находится в центре внимания регионального правительства. Речь о проекте «Зарплата мамы», не имеющем аналогов в других регионах. Сокращении дефицита врачей, запуск программы бесплатной витаминизации. В числе ключевых направлений – жилищное строительство. Только в этом году сдано четыре дома – три в Мурманске, один – в Умбе. На ближайшие годы новыми застройщиками по региону подтверждено строительство ещё 800 000 м2. Также востребована программа «Свой дом в Арктике».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Основа этих инвестиций в соцсферу, в обустройство жизни северян».

План «На Севере – жить», включающий стратегию развития до 2030 года, опирается на 72 тысячи предложений самих жителей региона и экспертов. Он синхронизирован с национальными проектами, мероприятиями мастер-планов опорных агломераций Мурманской области, реновацией ЗАТО и военных гарнизонов. Акцент сделан на экономическом развитии, развитие системы здравоохранения, образования, работе с молодёжью и многом другом.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Первый приоритет- это логистика».

Впереди реновация рыбного порта, развитие судоремонта и судостроения, перенос перевалки угля на западный берег Кольского залива, газификация, строительство второй очереди Кольской атомной станции. Но это все крупные промышленные предприятия, а в плане есть и меры поддержки среднего и малого бизнеса.

В рамках заседания правительства наградили жителей региона, проявивших активную жизненную позицию и высокий профессионализм. А также тех, кто внёс значительный вклад в поддержку специальной военной операции.  Медалью, почётными грамотами и благодарностями письмами отметили 19 человек. Среди них – предприниматели, руководители коммерческих организаций, представители добровольческих объединений. 

 

Комментарии

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