Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
На заседании правительства региона подвели итоги недели усиленной борьбы со снегом

На заседании правительства Мурманской области обсудили тему борьбы со снежными заносами и качества работы в сфере ЖКХ. Министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа доложила о предпринятых мерах по поручению губернатора Андрея Чибиса. Среди ключевых итогов - перерасчёт за некачественный вывоз ТКО и очистка тысяч километров дорог.

По поручению губернатора Андрея Чибиса за ненадлежащее качество услуг по вывозу мусора жителям региона вернули более 3,5 млн рублей. Кроме того, усилен контроль за уборкой территорий после резкого ухудшения погоды.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Будем смотреть регулярно на оперативном совещании, будем смотреть, каким образом проходит работа над замечаниями группы «Губернаторский контроль», как проходят мероприятия по уборке наших городов и посёлков, дорог, тротуаров и самый чувствительный и болезненный вопрос - внутридомовые дворовые территории».

Итоги работы за неделю и новые меры по наведению порядка в ЖКХ на заседании представила министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Зинаида Середа.

Как прозвучало на совещании, из-за сильных снегопадов уборочные работы велись в усиленном режиме. Благодаря этому за последнюю неделю в регионе очищено от снега и наледи около 4 тысяч километров дорожной сети.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «У нас в настоящее время на расчистку дорог, кровель и лестниц ежедневно выходили 278 единиц техники… Плюс 200 единиц дополнительно привлечено по УК, ТСЖ и ЖСК. Уборка осуществляется в штатном режиме. Срывов не допущено. В полном объёме укомплектованы и личным составом, есть полный запас пескосоляной смеси для обеспечения противогололедных мероприятий».

Для контроля качества уборки активно используется информационная система мониторинга СМУТ. Только на прошлой неделе система сформировала более тысячи заданий для коммунальных служб. Особое внимание уделяется сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Все контейнерные площадки внесены в систему мониторинга.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Это позволяет оперативно отслеживать фактическое нахождения техники на уборке. Также данный функционал доступен всем органам власти. Им нет необходимости дожидаться отчётов, а можно в режиме реального времени посмотреть, где техника, какие маршруты прошла и в каких геозонах была».

Для оперативного решения проблем жителей работает Единая региональная линия ЖКХ. По ней можно сообщить о некачественной уборке или необходимости вывезти крупногабаритный мусор. Также, чтобы стимулировать управляющие организации к лучшей работе, муниципалитетам рекомендовано провести конкурс на лучшую уборку двора.

