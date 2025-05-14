На заседании правительства региона рассмотрели обновлённую программу активного долголетия старшего поколения северян

Обновленный губернаторский проект называется «Северное долголетие». Его участниками могут стать около 135 тысяч человек, то есть 1\5 населения региона.

Одна из ключевых задач программы – вовлечение пожилых людей в активную общественную жизнь, обеспечение их комплексной заботой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2019-го по 2024 годы число участия старшего поколения в спортивных мероприятиях выросло в три раза, в мероприятиях культурного досуга – в два раза. Мы предоставляем 27 мер соцподдержки этой категории населения. Объём расходов – 5,5 млрд рублей».

В обновленной версии программы пенсионерам предлагают бесплатное обучение по более чем 40 профессиям, участие в проекте «Работа рядом». Дополнительно запускают новое направление - индивидуальное сопровождение северян старшего возраста консультантами кадрового центра. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Как правило, эти люди опытные и грамотные, с большим профессиональным и жизненным опытом. Понятно, что мир и технологии меняются, но точно огромное количество рабочих мест вполне люди с опытом, знанием и мудростью будут востребованы. Но тут надо помочь дообучиться».

Средняя продолжительность жизни в Мурманской области достигла 71 года. Ключевым аспектом долголетия считается физическая активность. Поэтому для пожилых северян увеличат число бесплатных сеансов оздоровительного плавания в бассейнах, организуют по 2 маршрута для занятий скандинавской ходьбой. Будут открыты «СОПКИБЕЗГРАНИЦ». А ещё в ДК заработают дискотеки для старшего поколения.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения: «Предлагаем программу «Культурная «серебряная» жизнь». В каждом муниципалитете будут досуговые мероприятия, в том числе уличные, специально для представителей «серебряного» возраста».

Направление, которое сегодня объединяет волонтёров старшего возраста - помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Важнейшая часть работы с пенсионерами – расширение образовательной программы по финансовой грамотности. Получит развитие и гериатрическая служба. В каждом муниципальном образовании будет вести приём специалист, который занимается обследованием и лечением людей пожилого возраста.