В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовУлица Сафонова: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает цикл передач о знаковых улицах города Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.25 19:30

На заседании правительства региона рассмотрели обновлённую программу активного долголетия старшего поколения северян

Обновленный губернаторский проект называется «Северное долголетие». Его участниками могут стать около 135 тысяч человек, то есть 1\5 населения региона.

Одна из ключевых задач программы – вовлечение пожилых людей в активную общественную жизнь, обеспечение их комплексной заботой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2019-го по 2024 годы число участия старшего поколения в спортивных мероприятиях выросло в три раза, в мероприятиях культурного досуга – в два раза. Мы предоставляем 27 мер соцподдержки этой категории населения. Объём расходов – 5,5 млрд рублей».

В обновленной версии программы пенсионерам предлагают бесплатное обучение по более чем 40 профессиям, участие в проекте «Работа рядом». Дополнительно запускают новое направление - индивидуальное сопровождение северян старшего возраста консультантами кадрового центра. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Как правило, эти люди опытные и грамотные, с большим профессиональным и жизненным опытом. Понятно, что мир и технологии меняются, но точно огромное количество рабочих мест вполне люди с опытом, знанием и мудростью будут востребованы. Но тут надо помочь дообучиться».

Средняя продолжительность жизни в Мурманской области достигла 71 года. Ключевым аспектом долголетия считается физическая активность. Поэтому для пожилых северян увеличат число бесплатных сеансов оздоровительного плавания в бассейнах, организуют по 2 маршрута для занятий скандинавской ходьбой. Будут открыты «СОПКИБЕЗГРАНИЦ». А ещё в ДК заработают дискотеки для старшего поколения.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения: «Предлагаем программу «Культурная «серебряная» жизнь». В каждом муниципалитете будут досуговые мероприятия, в том числе уличные, специально для представителей «серебряного» возраста».

Направление, которое сегодня объединяет волонтёров старшего возраста - помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Важнейшая часть работы с пенсионерами – расширение образовательной программы по финансовой грамотности. Получит развитие и гериатрическая служба. В каждом муниципальном образовании будет вести приём специалист, который занимается обследованием и лечением людей пожилого возраста.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Король рок-н-ролла». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Отделение СФР по Мурманской области выплачивает ежемесячную денежную выплату более 53 тысячам жителей региона-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 69 копеек, доллар потерял почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»