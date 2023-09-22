На заседании президиума Госсовета рассмотрели вопрос низкой безработицы

Рекордно низкая безработица, которая сейчас наблюдается в России, является индикатором эффективности экономической политики, отметил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, участие в котором принял и глава нашего региона Андрей Чибис. Заседание состоялось в Великом Новгороде.

По слова спикеров Госсовета, уровень безработицы снижается даже в тех регионах, где она исторически находилась на высоком уровне. Это ряд регионов Сибири, Дальнего Востока, Северо-Кавказского федерального округа. Положительные изменения в этих субъектах произошли в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. Наш регион, напротив, испытывает кадровый дефицит.

- Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения. Это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Мы знаем, что уже сталкиваемся, такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу, - отметил Владимир Путин в начале совещания.

Он также сообщил, что в стране будут формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах. При этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков указал, что наибольший спрос на кадры в стране сложился сейчас в обрабатывающих предприятиях, строительстве, транспорте, здравоохранении.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ: «Высокий спрос на специалистов сформировал рынок соискателей… Конкуренция за сотрудников создаёт благоприятные условия для снижения уровня теневой занятости».

По словам Владимира Путина, число молодых людей в России будет расти, к 2030 году их будет более 8 млн человек, в этой связи нужно сконцентрировать внимание на снижении молодёжной безработицы. Президент анонсировал, что российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет. Эту задачу не решить без участия промышленников - работа должна быть совместной. Не обошли стороной и вопрос заработных плат.

- Какова ситуация на данный момент с уровнем заработной платы, заработными платами вообще? По итогам июля их рост составил 10 с половиной процентов в реальном выражении. Это хорошо, конечно, нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой, а для этого государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными на рынке труда. Речь о том, чтобы создать для граждан реальные возможности пополнять свой багаж знаний, - сказал Президент РФ.

Андрей Чибис при участии глав других Арктических территорий России предложил увеличить объём финансовой поддержки для тех, кто переезжает на Север и рассказал об уже действующей региональной программе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы сами в Мурманской области запустили кадровую программу «Курс на Север». В её рамках сформулировали специальные меры и индивидуальное сопровождение тех, кого мы ищем, чтобы обеспечить им максимальный комфорт адаптации в регионе. Но это работники бюджетной сферы. Увеличение размера выплаты работодателям промышленных предприятий для тех, кто переезжает, существенно бы нам помогло. Поэтому просьба здесь нас поддержать. Очень важно, особенно сейчас, когда развиваются крупные производства».

Владимир Путин отметил, что внесенные предложения будут учтены для дальнейшей проработки.