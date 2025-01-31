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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.25 19:30

На заседании регионального правительства обсудили итоги работы сферы туризма Мурманской области в 2024 году и планы на 2025 год

Мероприятие состоялось под руководством вице-губернатора Мурманской области Оксаны Демченко.

В топ-5 самых популярных туристических направлений региона вошли Мурманск, Хибины, Териберка, Ловозеро и Кандалакша. На территории Кольского Заполярья свои услуги гостям оказывает 71 туроператор.

Об этом шла речь на заседании регионального правительства. Среди докладчиков были и представители гостевого бизнеса.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «В 2024 году Мурманская область приняла рекордное число гостей».

Чтобы туризм был более безопасным вводится ряд мер. Так, с 1 марта этого года в Мурманской области будет действовать обязательная аттестация для гидов. Сейчас этот статус имеют уже 118 человек и ещё 70 подали заявки. Алексей Клибанский, директор туристического комплекса: «Это правильно… Важна сертификация».

Но расширяется не только сфера контроля над объектами туристической инфраструктуры. Существуют и меры поддержки. Благодаря им появляются новые маршруты, места для размещения гостей и создаются рабочие места. В прошлом году за счёт федеральных программ удалось поддержать 13 проектов. В этом туристическому бизнесу будет доступна единая федеральная субсидия.

Кроме того, правительство Мурманской области ввело и реализует региональные меры поддержки. В прошлом году субсидию на развитие культурно-познавательного туризма получили шесть проектов, а в этом году средства выделят на промышленный туризм.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «В последние годы почти стерты границы сезонности».

Не заглядывая в официальную статистику, можно сказать, что зимой к нам больше приезжают иностранцы, в частности, жители азиатских стран. В Москве и Санкт-Петербурге, куда полегче добраться зимы нет, а вот на севере этот период можно назвать сказочным. Конечно, индустрии приходится подстраиваться под рынок и ориентироваться на предпочтения гостей. Недаром в аэропорту появились указатели на китайском языке, а многие заведения общепита не ленятся переводить и дублировать меню.  

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