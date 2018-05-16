На заседании Совета Федерации принято постановление палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области»

Напомним, что проект этого документа был принят сенатом за основу ещё в апреле этого года по итогам Дней Мурманской области в верхней палате парламента. Документ был доработан с учётом прозвучавших на заседании выступлений, а также всех поступивших в адрес профильного комитета замечаний и предложений от федеральных и региональных органов власти.

В постановлении Совета Федерации отмечается, что Мурманская область имеет стратегическое значение для решения задач по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности государства в Арктике.