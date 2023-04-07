На заседании Совета по наставничеству знаки отличия губернатора Мурманской области вручали самым лучшим

По словам главврача учреждения Евгения Тарбаева, среди молодых специалистов - врачей и медсестёр, работающих в клинике с прошлого года, проводился опрос. И они активно делились мыслями, что им нравится в профессии, а что нет, что хотелось бы исправить. Так вот, по их мнению, наставничество – отличный инструмент для освоения в новой профессии.

Проект наставничества существует давно. Ещё 30 лет назад так работали в медицине, поэтому и в современное время это направление возрождают в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре. Опытные врачи и медсестры активно помогают молодым специалистам осваиваться в этой непростой профессии.

Марина Каневская, старшая медсестра блока реанимации и интенсивной терапии отделения неврологии: «Студент приходит и ещё не понимает, куда он попал. Поэтому надо его ввести в профессию и показать все плюсы сначала. Минусы он увидит сам. В любой специальности это есть. Когда я вижу, что студент хочет узнать, задает массу вопросов, я не могу равнодушной остаться, стараюсь помочь».

По словам главврача учреждения Евгения Тарбаева, среди молодых специалистов - врачей и медсестёр, работающих в клинике с прошлого года, проводился опрос. И они активно делились мыслями, что им нравится в профессии, а что нет, что хотелось бы исправить. Так вот, по их мнению, наставничество – отличный инструмент для освоения в новой профессии.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Каждому молодому специалисту предоставляется тот наставник, который обучает и профессии, и любви к медицине. Когда ребята проходят обучение высших учебных заведений и колледжей у них мало контактов с пациентами. Поэтому большая роль наставника - научить общаться с пациентами».

На заседании Совета по наставничеству также состоялось вручение знаков отличия губернатора Мурманской области «Почётный наставник».