На заседании совета по развитию цифровой экономики в Сочи Андрей Чибис представил проект «Умный город»

Первым этапом реализации проекта в Мурманской области стало создание портала «Наш север», отметил в своём докладе глава региона Андрей Чибис. Каждый житель региона теперь может рассказать о своих проблемах или принять участие в голосовании. На интернет-ресурсе зарегистрированы порядка 4,5 тысячи пользователей, которые оставили более 1500 сообщений.

Губернатор пояснил, что создание такого портала позволяет не только эффективнее расходовать средства, но и позволяет синхронизировать деятельность разных муниципалитетов для достижения максимального успеха в каждой из отраслей городского хозяйства.

«Мы видим свою задачу, чтобы у нас на территории Мурманской области эффектом от цифровизации были абсолютно доступные услуги во всех городах, - говорит Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, - вне зависимости от их размера. Это наша цель. Мы ровно так начали действовать, в этом я вижу правильный вектор».