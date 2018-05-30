На заседании в правительстве обсудили результаты работы администрации Мурманска за минувший год

На заседании в региональном правительстве под председательством губернатора Марины Ковтун заслушали доклады министров и главы администрации областного центра о проделанной работе за прошлый год.

Рассмотрели и другие важные темы: исполнение поручений Президента и внесение изменений в закон об областном бюджете.

Одним из важнейших вопросов, которому уделили большое внимание члены правительства, стал вопрос обеспечения социально-экономической стабильности в Мурманске.

Как отметил глава администрации города Мурманска, общий объём доходов бюджета областного центра в прошлом году составил почти 12 миллиардов рублей. В 2017 году, как и ранее, бюджет сохранил свою социальную направленность, на эту сферу расходуется 70% средств. Бюджет в прошлом году исполнен с дефицитом в сумме более 28 млн рублей, или 0,4% от общего годового объёма доходов. В 2017 году в два раза увеличены расходы на строительство. В эксплуатацию введено более 50 объектов, в том числе, 4 многоквартирных жилых дома, построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Росляково, завершено множество объектов благоустройства.

В своём докладе Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, также затронул самые острые проблемы муниципалитета, в том числе, переселение мурманчан из ветхого и аварийного жилья.

- Первое - повышение уровня и качества жизни населения, второе - инфраструктурная модернизация и обеспечение комфортной городской среды, третье - развитие муниципального управления и гражданского общества, четвёртое - развитие конкурентоспособной экономики, - по полочкам разложил наиболее важные направления в работе Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В соответствии со стратегией, Мурманск - город высокого качество жизни, комфортной городской среды проживания, российский центр освоения Арктики с приоритетным развитием в сфере рыбохозяйственной деятельности и транспорта.