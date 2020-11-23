На заседаниях профильных комитетов областной Думы решаются важные проблемы жизни региона

Депутаты Мурманской областной Думы налаживают межпарламентские связи с Кабардино-Балкарией и Белгородской областью. По словам Владимира Мищенко, обсуждения вышли на финишную прямую. Его профильный комитет на заседании Думы готов вынести проект соглашения.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Многие законопроекты и инициативы, которые мы выносим на федеральный уровень, требуют поддержки других региональных заксобраний. Соответственно, здесь мы консолидируем свои усилия и при наличии таких соглашений мы до этого работали только с парламентариями Северо-Запада. Сейчас выходим практически на другие регионы».

Также на заседании профильного комитета в первом чтении обсудили законопроект о внесении изменений, в части установления административной ответственности за воспрепятствование работы уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Если омбудсмена не пускают на предприятие для проверки, то организацию ждёт штраф за это.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Мы должны учитывать закрытость предприятия и специальные режимные объекты, где действуют также федеральные специальные законы».

Ещё депутаты обсудили изменения в региональном законе о проведении митингов и шествий. Планируется снять запрет на ограничения мест для организации таких массовых мероприятий. Так как это полномочия федерального центра.