КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Работать в «Мурманводоканале» – хорошо, но оптимизации не избежать – Адраник МусатянРаботник Кольской АЭС Иван Сергунов признан инновационным лидером атомной отрасли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.20 19:30

На заседаниях профильных комитетов областной Думы решаются важные проблемы жизни региона

Депутаты Мурманской областной Думы налаживают межпарламентские связи с Кабардино-Балкарией и Белгородской областью. По словам Владимира Мищенко, обсуждения вышли на финишную прямую. Его профильный комитет на заседании Думы готов вынести проект соглашения.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Многие законопроекты и инициативы, которые мы выносим на федеральный уровень, требуют поддержки других региональных заксобраний. Соответственно, здесь мы консолидируем свои усилия и при наличии таких соглашений мы до этого работали только с парламентариями Северо-Запада. Сейчас выходим практически на другие регионы».

Также на заседании профильного комитета в первом чтении обсудили законопроект о внесении изменений, в части установления административной ответственности за воспрепятствование работы уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Если омбудсмена не пускают на предприятие для проверки, то организацию ждёт штраф за это.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Мы должны учитывать закрытость предприятия и специальные режимные объекты, где действуют также федеральные специальные законы».

Ещё депутаты обсудили изменения в региональном законе о проведении митингов и шествий. Планируется снять запрет на ограничения мест для организации таких массовых мероприятий. Так как это полномочия федерального центра.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Фобия». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти каждый четвёртый водитель не откажется от авто при любой стоимости бензина-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы поддержали введение санкций за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика