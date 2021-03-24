На заслуженный отдых ушли два опытнейших врача Ольга Гурьева и Александр Глухов

Они отдали своей работе в Мурманской областной клинической больнице несколько десятков лет и спасли жизни и здоровье сотням северян.

Человеческое тело можно сравнить с машиной. Мы все состоим из различных систем, от деятельности которых, подобно запчастям в автомобиле, зависит общее состояние нашего организма. Опытные врачи знают, что иногда, чтобы определить «поломку» конкретного органа, необходимо провести полное обследование.

Ольга Гурьева, врач-нейроофтальмолог: «Симптомы глазные иногда говорят о совсем других заболеваниях в нашем организме. И хороший офтальмолог – это, как хороший диспетчер, глядя в глазки, ориентирует пациента, где же всё-таки его проблема скрывается, к какому доктору ему нужно прежде всего обратиться».

Ольгу Валентиновну Гурьеву как раз можно назвать тем хорошим диспетчером, который, заглянув пациенту в глаза, определяет первые симптомы заболевания. 28 лет жизни она посвятила работе в Мурманской областной больнице, спасая жизни и здоровье северян. Теперь Ольга Валентиновна уходит на заслуженный отдых. Вместе с ней медучреждение покидает и врач-рентгенолог Александр Сергеевич Глухов. С такими опытнейшими специалистами расставаться всегда грустно.

Александр Голованов, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»: «Мы сегодня открыто говорим, что наши любимые и уважаемые Александр Сергеевич Глухов, Ольга Валентиновна Гурьева, что в любой момент мы готовы принять их обратно. Одновременно и печальный, и трогательный, и грустный день».

Несмотря на эту грусть, работа продолжается. С каждым днём в больницу поступают новые пациенты, которые нуждаются в помощи врачей. Поэтому опытные специалисты обучают молодых и перспективных, которые в будущем придут им на смену. Александр Глухов подготовил плеяду квалифицированных врачей. Его преемники точно знают, что главное правило хорошего доктора – не жалеть времени на пациентов.

Александр Глухов, врач-рентгенолог: «Не должно быть что-то недообследованное, если в чём-то сомневаешься, то обязательно доделай. Без этого никак нельзя поставить правильные диагнозы, помочь лечащим докторам, хирургам, терапевтам. Поэтому, главное, не жалеть времени на обследование пациентов».

Этому Александра Сергеевича научили его наставники, корифеи мурманской медицины. Он пришёл на работу в областную больницу в 1982 году, а принимал его лично Петр Андреевич Баяндин, чьё имя носит клиника.

Александр Коваленко, заведующий отделением, врач-хирург: «У них были очень хорошие учителя, они не подвели своих учителей. Мы, когда начинаем потихонечку уходить, кто на пенсию, кто еще куда-то уезжать, мы всегда думаем о молодом поколении».

Остаётся надеяться, что молодые специалисты будут относиться к своей работе с таким же энтузиазмом и напором, с каким подходили к делу их наставники. И тогда мурманская медицина продолжит процветать и развиваться.