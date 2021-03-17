На заснеженной трассе от души гоняли юные водители картов

В Снежногорске провели областные состязания по картингу среди спортсменов Мурманской области.

Без любимых машин юным картингистам пришлось обходится без малого год. Конечно, занятия по мере возможности продолжались, но только сейчас удалось посостязаться в мастерстве пилотирования: в ЗАТО Александровск состоялись традиционные соревнования на Кубок имени Кудрявцева и областные состязания по картингу.

Как признался главный судья, многое в спортивной жизни картингистов за это время круто поменялось.

Евгений Михедько, главный судья соревнований по картингу: «Те спортсмены, что не были в лидерах, начли уже ездить на уровне лидеров. Мастерство, в любом случае, растёт. Некоторые пересели из одного класса машин в другой».

Чувствовалось, что спортсмены искренне наслаждаются и ревом машин, и быстрой езде по заснеженной трассе, и соперничеству, ради которого и устраивают гонки. В связи с пандемией, участники из Карелии, которые обычно не пропускают событие, на этот раз не приехали. Это внесло определенную изюминку в заезды.

Евгений Михедько, главный судья соревнований по картингу: «Это будет сюрпризом для всех. Так как не приехали участники, то мы решили добавить в команды малышей. Теперь сами не знаем, как развернутся события».

Участников и победителей заездов наградили кубками и медалями, отметили спортсменов и в личном, и командном зачётах.