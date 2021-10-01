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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.21 19:30

На здание правительства Мурманской области ночью было совершено нападение

Неизвестный бросил две бутылки со взрывоопасным веществом в дверь среднего подъезда. Акт вандализма или же попытка теракта, с формулировкой разберутся правоохранительные органы, был снят на камеру видеонаблюдения.

ЧП произошло в полночь, если быть точнее в 00.11. Согласно видеозаписи в дверь центрального подъезда здания правительства региона на проспекте Ленина, 75, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента пострадал сотрудник охраны, который в этот момент находился на посту. Он бросился сбивать пламя с горящей двери и получил ожог руки.

Сейчас сотрудник чувствует себя хорошо, поделился с журналистами губернатор Андрей Чибис, рассказывая о происшествии журналистам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поиском преступника занимаются правоохранительные органы. Версий я выдвигать не буду, это дело компетентных органов. Но с учётом ночного инцидента, меры повышенной безопасности в городе приняты нашими коллегами из силового блока. И я внимательно слежу за ситуацией. Спасибо коллегам из правоохранительного блока за моментальную ночную реакцию на этот инцидент».

Кстати, за проявленную отвагу губернатор лично вручил Благодарственное письмо пострадавшему охраннику. Выяснилось, что за 25 лет службы Игорь Кореневский был награждён за различные заслуги уже 60 раз.

Отметим, что сейчас у здания правительства дежурят наряды вневедомственной охраны, приняты меры усиления безопасности.

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