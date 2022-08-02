На здании «Арктики» перестали ходить часы. Горожане в недоумении

По словам жителей Мурманска, часы на отеле символично остановились в 11.37 во время празднования Дня рыбака.

Участники социальной сети «ВКонтакте» обсуждают необходимость такого механизма. Съёмочная группа редакции «Арктик-ТВ» не смогла остаться в стороне в данной ситуации.

Привлёк внимание журналистов не только недавний скандал с норвежским консулом, но и то, что символ Мурманска перестал работать. Часы на здании ГДЦ «Арктика» зазвучали ещё в 1996 году, когда Мурманск отмечал 80-летний юбилей. Механизм, который сейчас движет стрелками, установлен после реконструкции здания в 2015 году. Однако и он даёт сбои. По словам жителей Мурманска, часы на отеле символично остановились в 11.37 во время празднования Дня рыбака. С тех пор их положение не менялось. Местные жители строят свои догадки происходящего:

- Не первый день стоят, уже неделю, наверное, и больше. Отдыхают, значит .

- Может, они в отпуске – механизм.

- То, что на «Арктике» есть часы, отношусь положительно. А то, что стоят, что не ходят, не очень положительно.

- А я на них не обращаю внимания, у меня свои есть.

- Часы не ходят? Батарейка села…

Напомним, неполадки с часовым механизмом случались и ранее, например, в марте 2020 года стрелки одного из символов Мурманска начали отставать.