На здании «Арктики» перестали ходить часы. Горожане в недоумении
Участники социальной сети «ВКонтакте» обсуждают необходимость такого механизма. Съёмочная группа редакции «Арктик-ТВ» не смогла остаться в стороне в данной ситуации.
Привлёк внимание журналистов не только недавний скандал с норвежским консулом, но и то, что символ Мурманска перестал работать. Часы на здании ГДЦ «Арктика» зазвучали ещё в 1996 году, когда Мурманск отмечал 80-летний юбилей. Механизм, который сейчас движет стрелками, установлен после реконструкции здания в 2015 году. Однако и он даёт сбои. По словам жителей Мурманска, часы на отеле символично остановились в 11.37 во время празднования Дня рыбака. С тех пор их положение не менялось. Местные жители строят свои догадки происходящего:
- Не первый день стоят, уже неделю, наверное, и больше. Отдыхают, значит .
- Может, они в отпуске – механизм.
- То, что на «Арктике» есть часы, отношусь положительно. А то, что стоят, что не ходят, не очень положительно.
- А я на них не обращаю внимания, у меня свои есть.
- Часы не ходят? Батарейка села…
Напомним, неполадки с часовым механизмом случались и ранее, например, в марте 2020 года стрелки одного из символов Мурманска начали отставать.