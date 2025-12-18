«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небомОсадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области
На жалобы северян - оперативный отклик, а управляющим компаниям никуда не деться от исполнения своих обязанностей

Рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами в Мурманской области подвела итоги за трёхлетний период.

Проблемы в многоквартирных домах нередко становятся больной темой для жителей Заполярья. Начало отопительного сезона – беды с трубами, весной – протечка крыш. Много и других неприятностей происходят в течение года. Конечно, так не везде, но подобные случаи становятся наглядным примером некачественного обслуживания дома управляющей компанией.

Для оперативного решения проблем северян по инициативе губернатора Мурманской области в конце 2022 года создали специальную рабочую группу. В неё вошли лучшие специалисты из жилищной сферы, правоохранительных органов, службы судебных приставов и налоговой. На группу возложили задачи по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами. Заседания созывают по итогам обработки обращений северян, причём касаются они всего: от некачественного ремонта в подъездах и благоустройства прилегающей территории до расчёта оплаты коммунальных услуг.

Зинаида Середа, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Мы обращаем большое внимание на общение управляющей компании с жителями в соцсетях … Это тоже один из упоров, на который мы смотрим при оценке работы управляющей компании».

В 2023 году рабочая группа провела 15 заседаний, в 2024-ом – 18. В 2025 году – это третья встреча. Её проводят под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк.

Особое внимание прошлого заседания было уделено качеству деятельности управляющих организаций «Северная Сова», «Полярная Сова», «УК Заполярная Цитадель» и «УК Северная Цитадель». Под управлением данных компаний небольшое количество домов, однако, это не помешало им заработать плохую репутацию у жильцов, которым предоставляли услуги низкого качества. Причём организации из «чёрного списка» рабочей группы получают не просто выговор, а реальные санкции. 

Зинаида Середа, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Каждое нарушение влечёт за собой и ответственность … Здесь всегда ответственность присутствует за каждое нарушение».

Но главное не наказание, а системные позитивные изменения для всей отрасли. Ведь компании, которые должным образом исполняют свои обязанности получают благодарности не только от жителей домов, но и от рабочей группы. Благодаря труду уникального межведомственного проекта за три года удалось достичь значительных результатов. Прозрачность, ведь деньги жителей теперь под двойным контролем. Увеличение количества ремонтов подъездов и работы по содержанию домов вышли на новый уровень. Кроме того, у управляшек повысилась оптимизация расходов. Рабочая группа добилась справедливости, ведь судебные решения в пользу жителей теперь исполняются под надзором.

К слову, следующее заседание с проверкой обещаний управляющих компаний проведут через месяц.

 

